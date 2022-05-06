У Кременці перейменували 15 вулиць.
Таке рішення депутати одноголосно прийняли на засіданні сесії міської ради з метою проведення дерусифікації та декомунізації на території Кременецької міської територіальної громади, повідомляє Терміново. Подекуди у місті відновили історичні назви. Наприклад, одна з вулиць тепер називатиметься Королівський з’їзд. Та більшість нових назв вулиць і провулків присвятили воєнним подіям та містам, які найбільше постраждали від війни.
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Відтак, згідно рішення міської ради, у Кременці перейменовують:
вулицю 107 Кременецької Дивізії на вулицю Київська;
вулицю Акімова на вулицю Європейська;
вулицю Ватутіна на вулицю Братів Заведюків;
вулицю Гагаріна на вулицю Харківська;
вулицю Глінки на вулицю Чернігівська;
вулицю Курчатова на вулицю Бучанська;
вулицю Льотчиків-визволителів на вулицю Захисників України;
вулицю О. Платонової на вулицю Воловиця;
вулицю Першотравнева на вулицю Королівський з’їзд;
вулицю Толстого на вулицю Холодна;
провулок Гагаріна на провулок Харківський;
провулок Курчатова на провулок Бучанський;
провулок Льотчиків-визволителів на провулок Маріупольський;
провулок Пушкіна на вулицю Арсена Річинського;
провулок Толстого на провулок Холодний.
Також перейменують деякі вулиці у кількох селах Кременецької громади.
На сесії міський голова Андрій Смаглюк повідомив, що радянські мурали на будинках у центрі міста перемалюють на нові, які відповідатимуть сучасній історії та подіям в Україні.