Вулиця Бучанська і провулок Маріупольський: у райцентрі на Тернопільщині провели дерусифікацію

У Кременці перейменували 15 вулиць.

Таке рішення депутати одноголосно прийняли на засіданні сесії міської ради з метою проведення дерусифікації та декомунізації на території Кременецької міської територіальної громади, повідомляє Терміново. Подекуди у місті відновили історичні назви. Наприклад, одна з вулиць тепер називатиметься Королівський з’їзд. Та більшість нових назв вулиць і провулків присвятили воєнним подіям та містам, які найбільше постраждали від війни.

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Відтак, згідно рішення міської ради, у Кременці перейменовують:

вулицю 107 Кременецької Дивізії на вулицю Київська;

вулицю Акімова на вулицю Європейська;

вулицю Ватутіна на вулицю Братів Заведюків;

вулицю Гагаріна на вулицю Харківська;

вулицю Глінки на вулицю Чернігівська;

вулицю Курчатова на вулицю Бучанська;

вулицю Льотчиків-визволителів на вулицю Захисників України;

вулицю О. Платонової на вулицю Воловиця;

вулицю Першотравнева на вулицю Королівський з’їзд;

вулицю Толстого на вулицю Холодна;

провулок Гагаріна на провулок Харківський;

провулок Курчатова на провулок Бучанський;

провулок Льотчиків-визволителів на провулок Маріупольський;

провулок Пушкіна на вулицю Арсена Річинського;

провулок Толстого на провулок Холодний.

Також перейменують деякі вулиці у кількох селах Кременецької громади.

На сесії міський голова Андрій Смаглюк повідомив, що радянські мурали на будинках у центрі міста перемалюють на нові, які відповідатимуть сучасній історії та подіям в Україні.