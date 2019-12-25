Напередодні новорічно-різдвяних свят центральні вулиці Тернополя засяяли оновленою святковою ілюмінацією.
Зокрема, яскравим новорічним освітленням у вигляді арок прикрашена вулиця та сквер В. Чорновола, а вул. Гетьмана Петра Сагайдачного – новою ілюмінацією «Зоряне небо».
Оздобили новорічними елементами і ліхтарі на вул. Руській (вздовж дамби Тернопільського ставу) і вул. Гетьмана П. Сагайдачного, а також водограї на бульв. Т. Шевченка і вул. Замковій.
Однією із улюблених для тернополян та гостей міста локацій для фото стала також святкова конструкція “2020” з ЛЕД-підсвіткою, що влаштована поблизу пам’ятника Соломії Крушельницькій.