Від початку серпня нацгвардійці патрулюватимуть у Тернополі. Разом з іншими пішими патрулями вони охоронятимуть громадський порядок в місті. Відповідне доручення підписав міністр внутрішніх справ України.

Вулиці Тернополя патрулюватиме 22 нацгвардійці, – розповів офіцер з організації громадського порядку Нацгвардії України Назар Чорній. Це половина особового складу патрульних підрозділів.

«Нацгвардійці працюватимуть для забезпечення громадського порядку, а також своєю діяльністю протидіятимуть злочинам. В основному вони працюватимуть у місцях масового скупчення людей. Зокрема, підрозділи виконуватимуть завдання з охорони громадського порядку у складі самостійних піших патрулів. Раніше гвардійці вже несли службу спільно зі співробітниками Національної поліції».

Загалом по Україні для забезпечення правопорядку залучено близько 2000 патрулів, 100 одиниць автомобільного транспорту та 100 службових собак. Службу гвардійці нестимуть п’ять днів на тиждень по шість годин.

Як повідомив командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Микола Балан, служба з охорони громадського порядку військовими правоохоронцями є досить поширеною у країнах Європи.

«Ми постійно обмінюємося досвідом із аналогічними структурами провідних європейських держав і намагаємося відповідати міжнародним стандартам та нормам у підтримці публічної безпеки. Модель самостійного патрулювання військових дуже поширена в аналогічних структурах Європи, зокрема й у тих, що входять до Міжнародної асоціації сил жандармерії та поліції у статусі військової установи FIEP. Нацгвардія України є повноправним членом цієї організації ще з 2017 року».

Під час патрулювання гвардійці використовуватимуть спецзасоби та штатну зброю. Вони можуть перевіряти документи, опитувати, проводити поверхневі перевірки, а також зупиняти транспорт.

Софія Романська