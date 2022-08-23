Реєстр назв вулиць та інших геонімів (проспектів, бульварів, площ, провулків тощо) Тернопільської міської територіальної громади затвердили на сімнадцятій сесії міської ради 22 серпня.

Цей документ містить перелік правильних назв геонімів міста, яких відтепер необхідно дотримуватися.

– Минулої сесії ми затвердили проект рішення про перейменування частини вулиць, – прокоментував Ігор Гірчак, секретар міської ради. – Відповідно, постало питання в оновлені Реєстру назв вулиць та інших геонімів. Також, крім нових назв вулиць, які перейменували, ми привели документ у відповідність, щоб всі назви вулиць Тернополя були в одному стилі. Оскільки були випадки коли назва містила тільки прізвище людини, в іншому прізвище з ініціалами, або повне ім’я і прізвище. Щоб Реєстр був викладений в одному стилі пропонується затвердити його нову редакцію.

У прийнятому рішенні також вказано, що підприємства, організації та установи усіх форм власності та інші суб’єкти правовідносин, що використовують у своїй діяльності адреси, при реалізації визначених завдань мають застосовувати назви вулиць та інших геонімів відповідно до затвердженого даним рішенням офіційного Реєстру назв вулиць та інших геонімів (проспектів, бульварів, площ, провулків тощо) Тернопільської міської територіальної громади.