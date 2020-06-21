Грози та зливи затопили сільські подвір’я та дороги у Бучацькому, Борщівському, Монастириському районах. На Бережанщині п’ять населених пунктів залишилися без електропостачання.

Як повідомили в управлінні ДСНС області, черговий караул пожежної команди селища Мельниця-Подільська за допомогою мотопомп відкачував забруднену воду з 10 криниць села Зелена, що на Борщівщині. У цьому ж населеному пункті підтопило десяток домогосподарств.

«О 15:00 надійшла інформація про підтоплення двох колодязів у селі Порохова Бучацького району. Для проведення відкачування води на місце події залучався черговий караул 9 ДПРЧ Управління у складі 1 одиниці техніки та 4 чоловік особового складу. Цього ж дня бійці працювали над ліквідацією наслідків негоди у місті Монастириська, де інтенсивні опади спричинили підтоплення житлових та господарських будинків, домогосподарств та сільськогосподарських угідь на 4-ох вулицях міста. Було залучено 2 автоцистерни та 8 бійців ДСНС. У селах Настасів, Миролюбівка та Йосипівка Тернопільського району внаслідок сильного вітру було відключене електропостачання. У селі Йосипівка вітер пошкодив покрівлю фермерського господарства на площі 100 м. кв. та покрівлю житлового будинку на на площі 50 м. кв».

Попри значні опади рівень води у річках області перебуває в нормі. Відтак повені Тернопільщині наразі не загрожують.

Софія Романська