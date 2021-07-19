Вулиці перетворилися у ріки, автомобілі “плавали”: нічна злива накоїла лиха у Тернополі

19 липня вночі рятувальники залучались на допомогу громадянам, що стали заручниками несприятливих погодних умов, внаслідок проходження грози, що супроводжувалась інтенсивними атмосферними опадами у вигляді дощу.

О 02:12 в м. Тернопіль на вул. Збаразькій, поблизу кільця, черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону здійснено буксирування із підтопленої дощовими водами проїжджої частини дороги автомобіля «Opel Zafira», який не міг самостійно продовжувати рух.

О 02:38 в м. Тернопіль на проспекті Злуки, поблизу магазину «Універсам», черговим караулом частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення здійснено буксирування із підтопленої дощовими водами проїжджої частини дороги автомобіль «Mercedes», який не міг самостійно продовжувати рух.

О 02:50 в м. Тернопіль на вул. Стадникової, черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону здійснено буксирування із підтопленої дощовими водами проїжджої частини дороги автомобіль «Honda CRV», який не міг самостійно продовжувати рух.

О 03:15 черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону здійснено відкачування води з підвалу приватного житлового будинку в с. Біла Білецької ТГ Тернопільського району, на вул. Франка, 10, що був підтоплений внаслідок інтенсивних опадів у вигляді сильного дощу. Всього відкачано орієнтовно 35 м. куб. води.