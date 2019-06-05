Внаслідок учорашньої зливи найбільше постраждало село Красів Монастириського району. Шість домогосподарств зазнали серйозних підтоплень. Інтенсивні опади залили присадибні ділянки на площі семи гектарів.

Загалом у Монастириському районі підтопило декілька сіл. Подвір’я десяти домогосподарств перетворилися на «озера». Орієнтовна площа підтоплень у селі Гранітне сягає 15 га, – повідомив речник ДСНС в області Сергій Данілін.

«У селі Гранітне Монастириського району, що сусіднє з с. Красіїв, підтоплено 10 житлових будинків та орієнтовно 15 га приватних присадибних ділянок. Відкачування води проводиться резервним караулом 19 ДПРЧ та оперативною групою РС. У селі Соколів Бучацького району внаслідок випадання інтенсивних опадів відбувся розлив місцевого потічка та підтоплення території 3-х домогосподарств, на яких знаходиться 6 будівель житлового та господарського призначення».

За словами рятувальників, рівень води у річках Монастириського району поступово знижується. Роботи з відкачування води розпочнуть після його стабілізації, а відтак можливості проведення таких заходів.

Додамо, учора влучила блискавка у господарську будівлю в селі Сороцьке Теребовлянського району. Внаслідок цього виникла пожежа, яку гасили рятувальники Теребовлянської пожежної частини.

Софія Романська