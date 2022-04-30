Він боронив нас від обстрілів та робив усе, аби українці жили спокійно. Тепер він сам потребує допомоги.

Ігор Захаров — військовий. Він народився у Бучачі. Проте довший час живе у Копичинцях, повідомляють Т1 Новини.

Коли розпочалась повномасштабна війна росії проти України, відразу не роздумуючи поїхав на фронт. Захищав Харківщину понад півтора місяці, йому вдавалось рятувати не тільки країну, але й себе.

Та 20 квітня життя чоловіка змінилось. Зараз він знаходиться у Харківському госпіталі із чисельними пораненнями. Дружина поряд із ним, тому телефонуємо. Поки спілкуємось, Тетяна Захарова не може стримувати сліз. Розповідає: у чоловіка важкі поранення від снаряда, на ньому немає живого місця. Медикам дивом вдалося врятувати воїну руку.

Проте, прогнози лікарів позитивні, каже Тетяна. І хоча всі операції та ліки у госпіталі надають безкоштовно – скоро чоловік потребуватиме дороговартісної реабілітації, не тільки фізичної, а й психологічної.

Тетяна просить усіх небайдужих допомогти її чоловіку знову стати на ноги. Оскільки сама стільки коштів не має, Ігор був єдиним годувальником у сім’ї. Нині їй та діткам допомагають волонтери із Копичинець. Коли ж настане час реабілітації хоче бути впевнена – що у них все вийде.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ:

5168757399483918, 4149629350099719 (ЗАХАРОВА ТЕТЯНА)