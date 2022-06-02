Виставка живопису київського художника та архітектора Сергія Ковальова «Вцілілі міста» відкриється 2 червня о 15.00 у галереї Збаразького замку.

Організували її Мистецька резиденції Назарія Войтовича-2022, комунальна установа «Центр культури та дозвілля» Збаразької міської ради та Національний заповідник «Замки Тернопілля».

Через військові дії у Пущі Водиці Сергій Ковальов змушений був залишити свій дім. Серед того, що встиг забрати із собою – невеликі полотна зі своєї майстерні. Врятовані картини і будуть представлені на виставці у Збаразькому замку. Передісторію цієї виставки розповіли у Мистецькій резиденції імені Назарія Войтовича.

– У мальовничому шматочку київського передмістя, у лісі між Києвом і Гостомелем, 10 днів під ППО у будинку з зашитими вікнами та перебоями з електрикою, – розповідає історію Сергія Ковальова комунікаційний менеджер резиденції Олександра Стопник. – Караул ночами на башті власного будинку та денні варти з місцевою ТРО… А сусід попрохав вивезти його родину з малими дітьми «кудись на Захід». Все, що Сергій взяв з собою – це будівельні інструменти та нашвидкоруч зрізані полотна у своїй майстерні. Великі роботи залишились у батьківському будинку. Власна родина навідріз відмовилась виїжджати. Коли вирушали, зібрались їхати ще з десяток автівок, але вже за годину усі погубились і Сергій залишився сам. На під’їзді до Вінниці він написав кураторці резиденції з проханням прийняти їх. Так, за півтори доби важкої дороги, блокпостів та заторів Сергій привіз родину свого сусіда з п’яти осіб у Травневе. За кілька днів і його родина виїхала на Львівщину, бо вже нікого не залишилось, і всі комунікації у районі Пуща Водиця були вимкнені. Коли минув тиждень і всі відійшли від шоку, Сергій згадав про два рулони полотен, які закинув у машину. Ще за кілька днів місцеві рятувальники повідомили, що на їхній будинок впав уламок збитого снаряду, пробило дах та вибило вікна. Ніяких деталей більше не повідомляли. Вцілілі роботи, які ми представимо на виставці у Збаразькому замку – живопис, архітектурні пейзажі, міста та мирні околиці українських та європейських міст та містечок. Вцілілі міста – це наша надія, це характер, це те, що ми несемо у своїх серцях. Нехай вони – вцілілі міста – побудуть у надійних стінах та подарують трохи світла відвідувачам. Багато з нас, теж вцілілі, розбіглись по різних містах і селах. Нехай ця виставка стане місцем де можна буде зустрітись серед мирних пейзажів.

Нині Сергій Ковальов працює архітектором віддалено. Проживає у Мистецькій резиденції Назарія Войтовича, волонтерить та допомагає вимушеним резидентам, митцям з родинами, котрі, як і він, не мають можливості повернутись додому. Але його робота – проектування будівель – вселяє віру у можливість збудувати нову мирну країну.

Живописом Сергій Ковальов займається з часів навчання в дитячій художній школі. Потім освіту продовжив у Київській національній академії мистецтв та архітектури, влаштовував власні пленери, а пізніше це стало його паралельним виміром поряд з проектуванням. Нові мотиви та ідеї для своїх картин Сергій Ковальов часто знаходив під час подорожей до Азії, Європи та Південної Америки. Художник закоханий в архітектуру, колір і світло, створює свої полотна, візуалізуючи ідеальні середовища для життя.