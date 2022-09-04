Втретє за три тижні: у лікарні на Тернопільщині знову змінився керівник

З 2 вересня у Кременецькій лікарні новий виконувач обов’язків директора.

Це уже третє призначення за час, відколи з попереднім керівником Павлом Кисілем достроково розірвали контракт рішенням сесії. Завідувач анестезіологічним відділенням Роман Костів, якого депутати призначили в. о., від обов’язків покладених на нього відмовився через два дні, пише Терміново.

“Ситуація по нашій лікарні складна. Сьогодні ми змушені скликати сесію у зв’язку з тим, що попередньо призначений виконувач обов’язків директора КНП “Кременецька опорна лікарня” звільнився за власною заявою”, – повідомив міський голова Андрій Смаглюк.

Тому усі присутні на засіданні депутати одноголосно підтримали пропозицію призначити в. о. директора Кременецької лікарні Юрія Шаюка. Це один з молодих хірургів-травматологів, який раніше зазнав тиску і мав конфлікт з адміністрацію лікарні. Ще не так давно разом зі своїм колегою Андрієм Ткачуком він був за крок до звільнення.

Під час нетривалого сесійного засідання депутати висловили побоювання з приводу того, що за день-два новопризначений в. о. керівника також відмовиться від обов’язків.

“Можливо варто було послухати думку лікаря, якого ми сьогодні призначаємо. Чи не станеться так, що за два дні і ця людина відмовиться, бо на нього тиснутимуть чи вмовлятимуть?”, – зазначив депутат Микола Чоповський. На що міський голова зауважив, що зважаючи на ситуацію, ніхто нічого не гарантує.

Журналісти вирішили з’ясувати з перших уст: чи не передумає молодий лікар і чи не доведеться депутатам знову збиратися через кілька днів та вирішувати те саме питання.

Юрій Шаюк запевнив, що відступати назад не буде. Виконуватиме покладені на нього обов’язки із усіма вимогами законодавства і, на відміну від одного з попередників, не перешкоджатиме роботі наглядової ради при лікарні.