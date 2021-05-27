На вулиці Микулинецькій інспектори помітили автомобіль Volkswagen Tiguan, який хаотично рухався по проїжджій частині, порушуючи правила дорожнього руху.

Охоронці порядку зупинили автомобіль та під час спілкування з водієм, виявили в нього ознаки алкогольно сп’яніння.

Патрульні запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2,47 проміле алкоголю в крові водія, що суттєво перевищує допустиму законом межу.

Окрім того, інспектори з’ясували, що водій не має жодних необхідних документів та вже не вперше сідає за кермо напідпитку. За останні три місяці на чоловіка вже складено два протоколи за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння. Рішення по яких прийматиме суд.

В ході спілкування, громадянин спробував уникнути відповідальності за правопорушення та запропонував поліцейським неправомірну вигоду в сумі 500 умовних одиниць. Інспектори попередили водія про кримінальну відповідальність за такі дії, та останній на зауваження не реагував.

Патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом стані алкогольного сп’яніння) КУпАП, винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.