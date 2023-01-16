Вихідними, патрулюючи на вулиці Олександра Довженка, за порушення ПДР інспектори зупинили автомобіль Jeep Cherokee.

Спілкуючись з водієм, поліцейські виявили в нього явні ознаки наркотичного сп’яніння та запропонували пройти огляд на стан сп’яніння у найближчому медичному закладі, на що чоловік відмовився. Також патрульні з’ясували, що водій керує автомобілем без свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Перевіряючи інформацію про водія згідно з базами даних, охоронці порядку встановили, що керманич вже двічі за останній місяць керував автомобілем в стані наркотичного сп’яніння, про що наявні два позитивних висновки медичної установи.

Тож, інспектори склали на водія 3 протоколи за частиною 1. ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння), винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування автомобілем без відповідних документів) КУпАП, відсторонили останнього від керування та евакуювали автомобіль на арештмайданчик.