Українській громаді у Франції вдалося відшукати 21-річного молодика з Тернопільщини, який 10 травня вийшов з дому в регіоні Іль-де-Франс у магазин і пропав. Хлопець опинився у госпіталі.

Про це повідомляють у спільноті ПРОГРЕСИВНІ УКРАЇНЦІ У ФРАНЦІЇ, що в мережі «Фейсбук», пише сайт Тернополяни.

«Олександра Кулика знайдено живим в одному з госпіталів за Іль де Франсом. Їдемо з рідними в госпіталь», – написала вчора у соцмережі Lubov BO.

Згодом жінка повідомила, що змогла поспілкуватися із Сашком, який дякував всім землякам за підтримку.

«У нього все буде добре! Просимо не поширювати більше інформацію про пошук», — пише пані Любов у спільноті.

Як стало відомо журналістам сайту «Тернополяни», хлопець отримав струс мозку та втратив пам’ять. На щастя, зараз із ним усе добре.