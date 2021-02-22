Втратив пам’ять, не має роботи і житла: розшукують родичів тернополянина, котрий потрапив у халепу в Італії

Чоловік Ігор Михайлевський порапив в Італії в скруту, він втратив пам’ять, йому можуть допомогти доїхати до Тернополя, проте, волонтерам які піклуються ним, потрібен зв’язок із родиною.

Зараз чоловік знаходиться в районі SanFelice, і ним опікується комуна Santa Maria a Vico, пише 0352.ua.

Про розшук родчів чоловіка повідомляє Ameriko Romano.

“Розшукуєм родичів або знайомих Михайлeвського Ігора який на даний час знаходиться в Італіі в районі SanFelice.Він зараз в скрутній ситуаціі наша комуна Santa Maria a Vico може надати змогу йому повернутися в Україну він тeж хочe, алe для цього потрібно знайти родичів. Хто знайомий з ним або його родиною відгукніться будьласка, пишіть в приват. Він говорить що в Укравні проживав в Тeрнополі” – пише Ameriko Romano.

Чоловік 6 місяців не має роботи, втратив пам’ять, не має де жити….

Хто знає чоловіка, чи його родичів, прохання писати Ameriko Romano в приватні повідомлення соціальній мережі Фейсбук.