Втратив ногу, але не оптимізм: боєць з Тернополя повертається на фронт після важкого поранення. ВІДЕО

Він втратив ногу, але знову повертається на фронт. Військовий з Тернополя Іван Тима торік отримав важке поранення, проте не втрачає оптимізму і бажання здолати ворога.

Захисник звикає до життя з протезом і паралельно виконує бойові завдання. Історія Івана — в сюжеті каналу Т1.

Його позивний “Найк”. Іван Тима — військовослужбовець, снайпер 67-ої окремої механізованої бригади. В 19 років хлопець пішов до армії, так і розпочалась його військова діяльність. Спочатку він був добровольцем у “Правому Секторі”. На початку повномасштабного вторгнення воював у складі Сил спеціальних операцій.

Хлопець бився з ворогом на багатьох напрямках. Бачив різні сторони війни. Зокрема був на Донеччині і Харківщині, крайнє місце боротьби – Бахмут. Зараз він у Тернополі, приїхав аби пройти повторне обстеження після отриманої травми. Іван втратив ногу у Маріуполі, у тилі противника. Був у складі ДРГ.

Проте хлопець не втрачає оптимізму та мотивації, аби продовжувати боротьбу. Каже, перший час було важко звикнути до протезу, однак зараз зовсім немає дискомфорту.

Натомість боєць каже, найстрашніше — втрачати друзів та побратимів. Але там всі розуміють, що війна не шкодує нікого. Іван завжди згадуватиме перші дні повномасштабної війни, коли було страшно і не зрозуміло що буде далі.