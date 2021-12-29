Втратив багато крові: на Тернопільщині молодик встромив ножа у живіт товаришу. ФОТО 18+

З проникаючим ножовим пораненням 27 грудня бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Монастириської територіальної громади, 2000 року народження.

Травми потерпілому завдав його товариш-односельчанин. Лікарі про травмованого одразу повідомили працівників поліції.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що компанія з п’ятьох однолітків зібралася в будинку свого товариша. Молоді люди розпивали спиртні напої.

Близько першої ночі між двома гостями виник конфлікт у ході якого 23-річний хлопець кухонним ножем завдав удар в живіт односельчанину. Потерпілий втратив багато крові, але оскільки хлопці одразу викликали медиків, це врятувало йому життя.

Нападника затримали згідно із статтею 208 КПК. Йому оголосили підозру відповідно до ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, яке карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.