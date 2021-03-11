Три пожежі у житлових будинках гасили рятувальники протягом доби в області. На щастя, обійшлося без людських жертв. Втім, постраждалі втратили нажите роками майно.

Пожежі в житлових будинках трапилися у Чортківському, Тернопільському і Кременецькому районах. Причини займань та остаточні матеріальні збитки встановлюються.

Як повідомила речниця ДСНС області Ірина Крупа, у холодну пору кількість пожеж в житловому секторі зростає в рази. Часто це пов’язано із порушенням правил експлуатації обігрівальних приладів, нехтуванням інших правил безпеки.

“У с. Космирин Чортківського району виникла пожежа житлового будинку. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 15 м. кв., пошкоджено облицювання стін житлової кімнати на площі 15 м. кв. У м. Скалат також виникла пожежа житлового будинку. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 10 м. кв., пошкоджено димохід, облицювання стін на площі 15 м. кв, перекриття на площі 10 м. кв. У с. Богданівка Кременецького району внаслідок пожежі вогнем знищено покриття та перекриття житлового будинку на площі 90 м. кв., пошкоджено речі домашнього вжитку, облицювання стін у 2-х житлових кімнатах”.

На Тернопільщині рятувальники виїжджають гасити пожежі в житловому секторі щодоби. Протягом року вони ліквідували майже дві тисячі займань. Серед втрат — не лише матеріальні цінності, а й людські життя. Відтак жителів краю просять не нехтувати правилами безпеки.