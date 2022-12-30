До працівників кременецької поліції звернулася мешканка району та повідомила, що її ошукав невідомий зловмисник.

Жінка хотіла придбати дрова на зиму, знайшла оголошення у мережі Фейсбук. Його автор наполягав на повній оплаті, аби товар доїхав до покупця швидко і законно. Однак, після переказу грошових коштів зв’язок із пройдисвітом зник. Потерпіла втратила майже 7000 гривень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення даного злочину.

У поліції нагадують: офіційно реалізовують деревину лісові та мисливські господарства, на сайті яких є уся необхідна інформація. Не варто спокушатися на дешевшу ціну у різних соцмережах, адже саме так шахраї найчастіше шукають своїх жертв. Перевірте через пошукові системи Інтернет або на сайті Кіберполіції зазначені в оголошеннях номери телефонів.

Оплату товару здійснюйте тільки після доставки, або сплачуйте лише мінімальну передплату. Не здійснюйте платіжні операції за вказівками невідомих, не переходьте на сумнівні посилання для оплати від продавців.