Втрата для всього світу: помер відомий садівник з Тернопільщини

Помер садівник-селекціонер з Борщева Микола Павлик. Він вивів багато нових сортів та гібридів плодоягідних, кісточкових культур.

Про це Суспільному повідомив голова Борщівської громади Ігор Чопик.

За словами колеги Миколи Павлика, доктора наук, професора Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України Михайла Гументика, в українському садівництві рівних йому не було.

“Ми з ним тісно співпрацювали, наші господарства поряд. Ми обмінювалися технікою та обладнанням. Микола Павлик був неперсічною людиною. Окрім того, що він займався садівництвом і селекцією, він розробляв біологічні препарати для боротьби зі шкідниками та для захисту рослин від хороб. Він не використовував хімічних препаратів, його продукція була екологічно чистою, органічною. І сам вів здоровий спосіб життя. Черешні, персики, абрикоси в нього були, я б сказав, райськими. Красиві плоди з чудовими смаковими властивостями. Микола був чуйним, релігійним, освіченим”, — розповів Михайло Гументик.

Михайло Гументик каже, разом з Миколою Павликом розробляли також нове обладнання для садівництва.

“Ми так і не випробували з ним нову садову борону, яку разом розробляли. Пан Микола горів своєю справою, постійно в ній вдосконалювався”.

За словами науковця, смерть Миколи Павлика, це втрата не лише для Тернопільщини.

“Він плідно співпрацював з Канадою і США. Це втрата не лише для всієї України, а й світу”.

Похорон відбудеться 9 червня о 16:00 у місті Борщів.