В тернопільському озері, неподалік “Острівця кохання”, 2 серпня близько 8:00 виявили тіло невідомого чоловіка.

Про нього на лінію “102” повідомили перехожі. Утопленик був одягнутий, а в кишені мав ключі та мобільний телефон, розповіли у поліції.

У ході перевірки з’ясувалося, що потерпілий – житель обласного центру, 1982 року народження. Він разом з товаришем ще 31 липня пішов на риболовлю. Чоловіки взяли з собою і спиртні напої. За словами колеги утопленика, загиблий пішов на кілька хвилин раніше додому, оскільки почав накрапати дощ. Проте, як стало відомо згодом, він до помешкання не дійшов.

Вранці, 2 серпня, із заявою про зникнення сина звернулася до поліції місцева мешканка, а через деякий час стало відомо, що утопленик – це її родич. На тілі загиблого тілесних ушкоджень експерт не виявив.

Причина смерті стане відома після судово-медичної експертизи.

Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 115 частина 1 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.