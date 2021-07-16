“Втопили в унітазі шкірки від кавунів”: через несвідомих тернополян мешканці вулиці залишилися без води

Мешканці вулиці Коновальця змушені терпіти незручності через сусідів, котрі забили каналізацію шкірками від кавунів.

Про випадок написав у Фейсбуці Святослав Журовський.

“Сидіть людоньки без води в таку жару, бо якісь мегарозуми не змогли шкірки від кавуна донести до смітника, а втопили їх в унітазі”, – ідеться у повідомленні чоловіка.

Тернополяни у коментарях під постом зауважують, що люди часто викидають в унітаз усілякий непотріб, який забиває каналізацію.

“З такими мешканцями вже скоро перед поселенням в багатоквартирний будинок треба буде екзамен з правил проживання в ньому здавати, або підписувати документ, що з такими правилами ознайомлений, або ставити решітки в каналізаційну трубу на кожному поверсі”, – прокоментувала ситуацію Анна Лазорко.