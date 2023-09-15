Упродовж доби на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону у припинили 7 спроб порушення кордону, у результаті чого затримали 14 громадян України та одного росіянина.

Троє українців намагались потай перетнути кордон поодинці, решта групами від двох до п’яти чоловіків. Частину порушників затримали завдяки спрацюванню фотопасток.

Так, найбільшу групу утікачів разом із провідником затримав прикордонний наряд від відділу «Яблунівка». Мешканець села Ракош спробував переправити до Румунії трьох жителів Івано-Франківщини та одного жителя Тернопільщини. Під час затримання троє порушників проігнорували законні вимоги прикордонників та спробували утекти. Стосовно них склали протоколи за ст. 185-10 КУпАП.

Крім того, стосовно усіх чотирьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон, склали протоколи про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.2 ст. 204-1. Щодо їхнього провідника, мешканця Закарпаття, прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак злочину передбаченого ч. 2 ст. 332 ККУ.





Двоє українців, мешканців Закарпаття, які також збиралися незаконно потрапити в Румунію, вирішили скористатися послугами громадянина росії. Іноземець впродовж останніх декількох років постійно проживав в Україні. За послуги горе-переправник планував отримати зі своїх клієнтів по 1 тисячі доларів США. Зловмисників затримали прикордонники відділу «Дякове». Наразі на росіянина чекає кримінальна відповідальність за скоєння злочину передбаченого ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через ДКУ».

Ще дві групи по 2 порушники зупинили прикордонні наряди відділів «Тячів» та «Косино».

А трьом чоловікам, які рухалися самостійно, на заваді стали військовослужбовці відділів «Ділове» та «Лужанка».