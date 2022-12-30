Встигли спиляти шість дерев: у заказнику на Тернопільщині спіймали “чорних лісорубів”

Чоловіків застали на території заказника під час вирубки ясенів. Ті встигли зрубати шість дерев.

Інформація про незаконну порубку лісу надійшла до Чортківського райвідділу поліції від дільничного офіцера. Виїхавши на місце події, поліцейські застали трьох осіб, котрі рубали деревину. Усі троє – жителі села Росохач.

З місця події вилучено дві бензопили, трактор та мотоблок з причепом, на які були завантажені зрубані дерева.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 246 (незаконна порубка дерев, вчинена на об’єкті природно-заповідного фонду) Кримінального кодексу.