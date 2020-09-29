На КамАЗ, який раптово зупинився посеред дороги в центрі села Новосілка, звернули увагу перехожі та водії. Люди підійшли до вантажівки і побачили в кабіні чоловіка без ознак життя.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та медики, які констатували смерть водія.

Нещастя трапилося 28 вересня близько 15:20. Потерпілий – житель Чортківського району, 1959 року народження. Слідів насильницької смерті на тілі не виявили. Попередня причина смерті – серцевий напад. Чоловік встиг загальмувати та вмер.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 115 частина 1 ККУ – нещасний випадок. Остаточна причина смерті стане відома після проведення судово-медичної експертизи.