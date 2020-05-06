Міністерство освіти і науки України підготувало кілька варіантів розвитку подій для цьогорічних абітурієнтів. У разі неможливості проведення ЗНО у червні, готові організувати його у липні або серпні. Відтак вступна кампанія зміститься у часі на жовтень.

На Тернопільщині на ЗНО-2020 зареєструвалося понад десять тисяч абітурієнтів. Наразі триває підготовка пунктів тестування, – повідомив відповідальний за організацію тестування в області Юрій Шайнюк. Цього року ЗНО проходитиме із дотриманням санітарно-епідеміологічних правил.

“Є пропозиції, щоб продовжити термін вступної кампанії до першого жовтня. Тобто цей рік стане особливим в усіх відношеннях, але маємо продовжувати виконувати свою роботу і не панікувати. Сертифікати ЗНО будуть дійсні з 2017, 2018, 2019, 2020 років для вступів до вишів. Студенти професійно-технічних закладів і коледжів складають третій предмет державної підсумкової атестації у формі ЗНО, вони поетапно це робили. Очікую збільшення кількості студентів в Україні, адже закордон на якийсь час може залишитися закритим. Тому деякі абітурієнти, що планували вступати за кордон, будуть змушені залишитися в Україні. Тобто наші вузи отримають додаткових і не найгірших студентів”.

Школярі та студенти завершуватимуть навчальний рік дистанційно у звичних термінах. Найбільше випробувань цього року випадає на долю одинадцятикласників.

Софія Романська