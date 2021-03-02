Тариф 150 євро встановили вимагачі тернопільському перевізникові за кожну поїздку у Францію. За відмову платити погрожували знищенням майна, за покірність та інформацію про інших перевізників, що курсують у цьому напрямку, обіцяли знижку – десять євро.

Слідчі Головного управління Нацполіції Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо обвинувачення групи осіб у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 189 КК України. Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснювала обласна прокуратура.

На лаві підсудних опинилися двоє жителів Львівщини, один з них раніше неодноразово судимий, у тому числі, за вимагання.

У ході досудового розслідування слідчі довели причетність підозрюваних до семи фактів вимагання. Жертвою зловмисників став житель Тернополя. Зі свідчень потерпілого, львів’яни вимагали по 150 євро за кожну поїздку у Францію, інакше погрожували знищенням майна, а саме – спаленням автомобілів, якими здійснювалися перевезення пасажирів за межі державного кордону України.

У період січня-червня 2019 року тернополянин сім разів був змушений платити вимагачам «данину». Будь-які спроби уникнути сплати успіху не приносили, адже зловмисники відстежували маршрут перевізника і щойно той перетинав кордон – уже чекали його. Загалом сума завданих потерпілому збитків, згідно офіційного курсу НБУ, становить понад 44 000 гривень.

Санкція статті, яку інкримінують львів’янам, передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.