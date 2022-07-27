Встановлювали за ДНК: на Тернопільщині перепоховали бійця, якого раніше похоронили у Дніпрі. ФОТО

У селі Садки попрощалися з 30-річним військовослужбовцем Назаром Клим’юком.

Про це Суспільному повідомив голова Великодедеркальської громади Юрій Панасюк.

За словами Юрія Панасюка, чоловік служив за контрактом в Збройних Силах України. Загинув 6 травня під час бойових дій на Донеччині.

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“Назар потрапив у морг в Дніпрі, а невдовзі був похований як «невідома особа» на цвинтарі Дніпра. Чи це справді Назар, встановлювали за ДНК його батька. Тест ДНК підтвердив, що загиблий – Назар Клим’юк”.

У загиблого бійця залишилися батьки, дружина та четверо синів.