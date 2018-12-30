Всіх охочих тернополян навчать спік інгліш

29/12/2018 Розмір тексту:

У Тернополі організовують курси англійської, під час яких розвиватимуть мовні навички. Триватимуть курси з 28-го січня по 1-е березня. Відвідувати курси англійської мови можуть всі охочі.

Викладатимуть на курсах носії англійської мови. Відтак під час занять робитимуть акцент на розвитку комунікаційних навичок.

«Мрієте вільно розмовляти англійською, давно вивчаєте мову, але не відчуваєте результату. Ми знаємо, що вам потрібно. Найкращий спосіб вивчити будь-яку іноземну мову – це потрапити у мовне середовище.

Тому AIESEC організовує курси іноземних мов у Файному місті. Пройшовши наші курси Language School, ви не лише побачите результат, а й знайдете нових друзів. Ми допоможемо: подолати мовний бар’єр, розвинути комунікативні навики та творчий потенціал, навчимо працювати в команді, розкажемо про культури різних країн. Окрім цього, ви матимете можливість весело провести час з волонтерами, відвідувати спікінг клаби і відкривати для них нашу культуру», – повідомляють організатори.

Охочим відвідувати курси необхідно попередньо зареєструватися.

Софія Романська