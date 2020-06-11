Зловмисникові слідчі оголосили підозру за частиною 2 статті 15 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

До поліцейських Заліщицького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в приватному будинку у селі Бересток криваву розправу над родичами вчинив місцевий житель. Зловмисник, повернувшись додому у стані алкогольного сп’яніння, з сокирою накинувся на колишню дружину, її сина та товариша пасинка.

Як з’ясувалося, 53-річний чоловік розлучений з дружиною, проте проживають разом. Того дня він напідпитку повернувся додому. Дружина з сином та його товаришем, котрого прийняли до себе жити, випивали. На прохання і йому налити, чоловік отримав категоричну відмову. Коли ж застілля закінчилося і всі пішли спати, зловмисник, взявши сокиру, попрямував до кімнати, де відпочивали пасинок з другом. Перші два удари нападник наніс приймаку, відтак двічі замахнувся і вдарив пасинка. На крик зі своєї кімнати вибігла колишня дружина. Їй теж дісталося.

Від загибелі потерпілих врятувало лише те, що нападник завдавав удари обухом сокири. Після надання медичної допомоги всі троє були відпущені додому.

Поліцейські, що прибули на місце події, затримали зловмисника в порядку статті 208 КПК. Знаряддя злочину вилучено. Триває досудове розслідування.