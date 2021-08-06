“Всі чули плач, але ніхто не підійшов”: цуценя три дні просиділо у ямі в центрі міста. ФОТО, ВІДЕО

Випадок, який шокує байдужістю і жорстокістю, стався у Чорткові.

Там хтось викинув трьох цуценят. Одне з них впало у яму. Незважаючи на те, що собака скавчала, ніхто з перехожих не підійшов, аби допомогти. Так мале просиділо у ямі три дні, поки його не врятувала небайдужа людина, повідомляє 0352.ua.

Про це у групі Чортків Безпритульні тварини розповіла Оксана Боднар.

“Три дні сиділо у ямі, всі чули той плач, але ніхто не підійшов подивитися, що сталось? Чому ми такі байдужі??? Яма, у якій воно сиділо, знаходиться попри центральну вулицю, де постійний рух, але… Чесно, то мені соромно за нас, людей… Як виявилось, у закинутій будівлі знайшли ще двох малюків – дівчатка. Будь ласка!!! Подаруйте малечі дім. Будуть середнього розміру. Тел.: 097 749 4164“.



