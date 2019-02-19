Вшануймо разом пам’ять Героїв Небесної сотні!

19/02/2019 Розмір тексту:

Місце зустрічі – площа Героїв Євромайдану.

20 лютого – це день, який назавжди змінив хід історії і став переломним у Революції гідності. Українці вшановують пам’ять полеглих Героїв Майдану. Цього дня 2014 року на Інституцькій вулиці в Києві силові підрозділи режиму Януковича розстрілювали протестувальників. Всього за день було до ста жертв, яких назвали «Небесною Сотнею».

Герої Небесної сотні з Тернопільщини… Шестеро наших земляків: Олександр Капінос, Тарас Слободян, Назар Войтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко та Устим Голоднюк. Вони загинули в серці столиці, виборюючи право на свободу вибору для українського народу. Віддали найдорожче — життя. За те, що хотіли жити у вільній, самодостатній та незалежній країні.

З того часу минуло п’ять років… Сьогодні наш обов’язок поважати їх подвиг та продовжувати те, за що вони боролися. Наш обов’язок увічнення та вшанування їх пам’яті. Тож зробімо це разом у середу, 20 лютого, на площі Героїв Євромайдану біля пам’ятника, встановленого на честь загиблих Героїв Небесної сотні. Там відбудеться мітинг-реквієм та покладання квітів до пам’ятника.

#зустрінемося_на_майдані