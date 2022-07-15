Традиційну Всеукраїнську прощу, яка щороку в липні проходила у Марійському духовному центрі в Зарваниці, поліція рекомендує провести в онлайн-режимі.

Про це під час брифінгу Ради оборони Тернопільщини повідомив начальник ГНПУ у Тернопільській області Олександр Богомол.

– Напередодні ми провели робочу зустріч у військовій адміністрації з релігійними організаціями, в тому числі з представниками греко-католицької церкви, – каже Олександр Богомол. – Щороку у нас відбувалася Всеукраїнська проща у Марійському духовному центрі, де збиралася велика кількість людей. Цього року ми рекомендуємо не проводити прощі, а тільки молебні в храмах з малою кількістю людей. Людям пропонуємо брати участь у таких молебнях через онлайн-трансляції. Ми також застосуємо можливості зони поліцейського контролю: поставимо заборону в’їзду транспорту, окрім місцевих жителів і священників, на територію неподалік Марійського центру. Прошу з розумінням віднестися до цього.

Олександр Богомол також нагадав, що якщо під час богослужіння лунає сигнал «Повітряна тривога», то священнослужителі усіх конфесій повинні просити прихожан перейти у безпечне місце.