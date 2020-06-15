Дев’ятьох нетверезих водіїв зупинили патрульні цими вихідними на Тернопільщині.

Як повідомив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук, під час карантину в регіоні побільшало нетверезих кермувальників.

Вихідними патрульні зареєстрували десять аварій на дорогах області. Серед причин – перевищення швидкості, порушення ПДР, керування у нетверезому стані.

Нині нетверезих кермувальників карають адміністративно. А з липня за це порушення вводиться кримінальна відповідальність. Нагадаємо, відповідний закон прийняли наприкінці минулого року.

Як розповів перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький, кримінальна відповідальність чекатиме водіїв у разі керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції; передачі керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а також у разі відмови водія від проходження медичного огляду на стан сп’яніння або щодо вживання таких лікарських препаратів.

Софія Романська