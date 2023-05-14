Внаслідок ракетного удару 13 травня по Тернополю повністю зруйновано склад благодійного фонду “Світло Реформації”, де зберігалася гуманітарна допомога та який служив хабом для міжцерковної діяльності регіону.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив керівник фонду Іван Гонтар.

“Тисячі тонн допомоги пройшло через це приміщення, сотні тисяч людей отримали підтримку і надію через можливість користуватися цим приміщенням… ВСЕ ЗГОРІЛО!

«Коли б фіґове дерево не зацвіло, і не було б урожаю в виноградниках, обманило зайняття оливкою, а поле їжі не вродило б, позникала отара з кошари і не стало б в оборах худоби, то я Господом тішитись буду й тоді, радітиму Богом спасіння свого!» (Авакум 3:17-18)

Ми цього не очікували, але сталося щось подібне. Господь дав, Господь взяв – нехай буде прославлене Його Ймення!”, – написав чоловік.

Він також зазначив, що Бог чудом зберіг двох водіїв, котрі ночували біля складу та були у декількох метрах від місця прильоту ракети.

“Друзі, ваша допомога потрібна як ніколи.

Збитки неймовірно великі, але благодійну роботу ми не припинимо!

Ми просимо вашої підтримки та віримо, що ми швидко все відновимо. І зможемо надалі служити людям!”, – закликає Іван Гонтар.

Просимо долучились усіх небайдужих людей до збору коштів на відновлення складу та обладнання :

5221191101460482 приват Гонтар Іван

5375 4141 3222 2182 Монобанк Гонтар Валентина

PayPal: ternopil.help@gmail.com

5168745613109799, IBAN – UA843052990000026203898858101

Hontar Ivan USD

5168745607202279,

IBAN – UA763052990000026202898857697

Hontar Ivan EUR

ПРИВАТБАНК для юридичних осіб

Найменування отримувача: БО БФ СВІТЛО РЕФОРМАЦІЇ

Код одержувача: 42553876

Рахунок отримувача IBAN: UA313052990000026000033303432

Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк»

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