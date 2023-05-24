Піротехніки Головного управління ДСНС України у Тернопільській області продовжують нелегку роботу з гуманітарного розмінування на деокупованих територіях.

Наразі наші висококваліфіковані фахівці з групи піротехнічних робіт здійснюють обстеження звільнених населених пунктів на Харківщині та Херсонщині.

Повномасштабне вторгнення російського агресора у 2022 році примусило наших досвідчених піротехніків поглибити свої знання про нові види вибухонебезпечних предметів. На деокупованих українських землях наші рятувальники на власні очі стикаються з підступністю та цинізмом, що супроводжує замінування ворогом наших територій.

Про “пелюстки”, “відьми” та “розумні міни” наші піротехніки знають з власного досвіду. Вони бачать наслідки цих мерзенних винаходів російського агресора.

Робота на звільнених територіях дуже складна і вимагає великих зусиль. Попри те, що вже минуло кілька місяців після деокупації деяких територій, сотні піротехніків продовжують розчищати землю, але роботи ще багато. На жаль, все навколо “всіяно” смертельними пастками…

“Ми пишаємося нашими незламними піротехніками, які ризикують власним життям, щоб забезпечити безпеку наших громад та повернути спокій мешканцям деокупованих територій”, – зазначають в управлінні ДСНС у Тернопільській області.