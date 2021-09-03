Все про нові методи в стоматології, або Чому це зовсім не боляче

Все ще боїтеся відвідувати стоматолога, вважаючи, що це боляче? Заспокойтеся – ми пояснимо вам, як назавжди забути про свої страхи.

Виявляється, більшість українців панічно бояться кабінетів стоматологів, згадуючи жах, пережитий у дитинстві. Допотопні бор-машини з ножним приводом, миш’як під пломбу і болячі уколи лідокаїну. Дійсно – приємного мало. Однак настали інші часи – туристи літають в космос, смартфони розпізнають обличчя, прозорі телевізори демонструють супутникові та інтернет-канали. Не стояла на місці і стоматологія, діставшись до вражаючого прогресу.

Це дійсно зовсім не боляче!

Киянам буде вкрай цікаво дізнатися, що стоматологія на Позняках «Люмі-Дент» успішно використовує передові світові технології в знеболюванні, лікуванні стоматологічних захворювань та при проведенні всіх операцій. Лікування, протезування та імплантація зубів в даній клініці безболісні абсолютно – так комфортно в стоматологічному кріслі ще ніколи не було!

Що роблять в клініці?

У «Люмі-Денті» найталановитіші медики всіх стоматологічних спеціалізацій після консультації швидко, безболісно і максимально ефективно проводять:

– видалення зубів;

– лікування зубів;

– протезування;

– установку вінірів;

– вирівнювання зубів брекет-системами та шинами;

– імплантацію зубів.

Припускаємо, що ми ще щось упустили – запишіться на консультацію зі своєю проблемою. Впевнені – вам тут допоможуть! До речі, ціни на послуги в даній установі вкрай демократичні і лояльні. Можна перейти за посиланням https://www.lumident.kiev.ua/ua/price щоб увіжніше ознайомитися з прайсом на клінічні послуги всіх спеціалістів.

Болі зовсім немає!

Як ми вже говорили, всі процедури безболісні. Якщо ви панічно боїтеся будь-якого хірургічного втручання, можливо навіть лікування зубів під час медикаментозного сну. Наркоз проводиться під контролем анестезіолога і нічим не загрожує навіть маленькій дитині. Також в даній клініці є можливість легкої седації за допомогою закису азоту і комп’ютерна анестезія. Забудьте про те, як раніше лікарі лізли голками в пошуках місця для уколу.

Сучасне обладнання

У кожному кабінеті «Люми-Дента» можна виявити дійсно унікальну сучасну апаратуру, яка дозволяє буквально творити дивні речі.

Починаючи від лабораторії, де за допомогою спеціальних пристроїв виготовляються точні 3D-моделі майбутніх протезів, які згодом саме тут і виробляються з точністю до мікрона, і закінчуючи сканерами, які до найдрібніших подробиць знайдуть та поможуть аналізували лікарю всі проблеми з зубами, які є у пацієнтів.

Завдання медиків в «Люмі-Дент» – щоб переляканий і змучений болем і незручністю, викликаними проблемами з зубами пацієнт виходив з клініки з білосніжною і сліпучою посмішкою. І вони, судячи з відгуків вдячних пацієнтів, з цим успішно справляються! Відкиньте сумніви – відвідайте кращу київську стоматологічну клініку хоча б для консультації. І назавжди забудете про хворі зуби.