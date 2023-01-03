Небайдужі тернополяни занепокоєні станом оленя, який перебуває на відкритій території у зоокутку в парку “Сопільче”.

«В зоокутку побачили оленя в такій позі, думали, що все… помер. Але придивились – дихає, але щось рідко. Хтось же доглядає в гідропарку за тваринами?», – написала тернополянка Тамара Воронцова.

У мерії прокоментували, що твариною все гаразд, і нагадали тернополянам, щоб ті не підгодовували звірів.

“З ним все добре. Ветеринар ще вчора увечері їздив його оглядати. Казав, що все добре. Сьогодні зранку також оглянув і також все добре бігає і їсть. Проте після вчорашніх відвідувачів багато різних недоїдків в його вольєрі та у інших тварин також, тому прохання до тернополян не підгодовувати тварин”, – прокоментували у Тернопільській міській раді.

Джерело: Тернополяни