“Все є Україна. Все є перемога. Все є ЗСУ”: Тернопільщина долучилася до Всеукраїнської акції

«Все є Україна. Все є перемога. Все є ЗСУ» – Тернопільщина долучилася до Всеукраїнської акції під такою назвою.

Її започаткували жінки з запорізької команди «DreamTeam, розгорнувши стяг на вершині Говерли. Прапор отримала Тернопільщина з сусідньої Ріненщини.

На прапорі українським захисникам залишили послання військовий капелан, політичний в’язень радянських часів та юні пластуни. Далі стяг передадуть в Чернівецьку область.

«Це символічна і патріотична акція, вона означає, що Україна єдина та неподільна. Пам’ятаємо, якою була боротьба наших предків, бачимо, як зараз відбувається протистояння окупантам і загарбникам, які прийшли на нашу землю. Цей прапор символізує віру в Україну та її швидку перемогу. Ми мусимо перемогти, щоб здобути незалежність для себе та наших нащадків», – зазначила учасниця акції Оксана Лебідь.

Останньою точкою, де планують розгорнути державний символ, має стати звільнений Крим.