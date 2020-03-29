Якщо ви 14 березня 2020 року перебували у Почаївській лікарні, особливо – у поліклінічному відділенні – терміново зверніться до свого сімейного лікаря і вкажіть цей факт.
Якщо ж у вас при тому погіршився стан здоров‘я – ви можете бути інфікованим корона вірусом.
Як пише «Четверта студія», про це інформує на своїй сторінці у ФБ Зоя Карпюк.
Як наголошується у дописі «все дуже серйозно. Хто приїхав з-за кордону – 14 днів з будинку не виходьте. Нікуди! Всі, всі, всі! Повідомляйте поліцію, сільських голів про сусідів, знайомих, які не дотримуються самоізоляції. Історія потім розсудить… зараз це єдиний вихід!».
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