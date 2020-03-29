Якщо ви 14 березня 2020 року перебували у Почаївській лікарні, особливо – у поліклінічному відділенні – терміново зверніться до свого сімейного лікаря і вкажіть цей факт.

Якщо ж у вас при тому погіршився стан здоров‘я – ви можете бути інфікованим корона вірусом.

Як пише «Четверта студія», про це інформує на своїй сторінці у ФБ Зоя Карпюк.

Як наголошується у дописі «все дуже серйозно. Хто приїхав з-за кордону – 14 днів з будинку не виходьте. Нікуди! Всі, всі, всі! Повідомляйте поліцію, сільських голів про сусідів, знайомих, які не дотримуються самоізоляції. Історія потім розсудить… зараз це єдиний вихід!».

Шановні мешканці Кременеччини! УВАГА!!!!!Якщо ви 14 березня 2020 року перебували у Почаївській лікарні, особливо – у… Опубліковано Зоєю Карпюк Субота, 28 березня 2020 р.

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