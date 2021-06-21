Всього за три місяці: безробітним жителькам Тернопільщини пропонують здобути фах медсестри

Фах медсестри з догляду з хворими пропонують безробітним жителькам Тернопільщини. Професію можна здобути за кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

У лікувальних закладах області є потреба в медсестрах з догляду за хворими, – зазначає директор обласного центру зайнятості Василь Олещук. Здобути такий фах можна на курсах за три місяці.

«Таку кваліфікацію можна отримати у Заліщицькому вищому професійному училищі, Івано-Франківському та Рівненському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Термін навчання – 3 місяці. Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття».

Також жителі краю можуть отримати безкоштовний ваучер для підготовки, підвищення кваліфікації за спеціальностями «Медицина», «Медична психологія», «Медсестринство».