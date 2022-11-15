Поліцейські Тернопільщини викрили підпільну лабораторію з вирощування та переробки нарковмісних рослин.

Нарковмісних рослин на понад один мільйон гривень виявили та вилучили слідчі Тернопільщини спільно із співробітниками Служби безпеки України в місцевого мешканця. Чоловік з метою заробітків у власному заміському будинку встановив обладнання для посіву та вирощування коноплі.

Коли плантація достигала, він переробляв “урожай”, висушував його і планував перепродувати. У ході санкціонованих обшуків, проведених під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури, силовики виявили 202 кущі рослин та майже 6 літрів суміші, підготовленої до реалізації. За попередньою оцінкою фахівців, вартість вилученої «марихуани» на тіньовому ринку психотропів становила б близько 1,5 мільйона гривень.

Власника незаконного городництва затримали згідно із статтею 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому оголосили підозру відповідно до ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.