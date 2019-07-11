Синоптики оголосили надзвичайну пожежну небезпеку на Західній Україні. Ймовірність пожеж залишається високою. Відтак це загрожує збиранню врожаю.

Рятувальники нагадують: в період жнив категорично заборонено розводити багаття у відкритому просторі, а зокрема поблизу полів із зерновими культурами.

«У період літньої спеки слід приділяти особливу увагу справності збиральних машин, тракторів та вантажівок, що перевозять зерно. Так, вся техніка повинна бути оснащена іскрогасниками і вогнегасниками. Працівників сільськогосподарських підприємств також попередили про те, що не дозволяється розводити багаття в місцях збирання врожаю, зокрема, спалювати післяжнивні залишки. Крім того, аграріям необхідно стежити за тим, щоб на полях і в лісопосадках не залишалося слідів паливно-мастильних матеріалів. У період збирання врожаю категорично забороняється: палити біля хлібних масивів; розкладати багаття на полях та поблизу них; спалювати стерню, післяжнивні залишки; полювати неподалік ланів; допускати проїзд чи стоянку техніки, окрім спеціально обладнаної, ближче, ніж за 100 м від хлібних масивів; дорослі повинні нагадати дітям про правила пожежної безпеки та подбати, щоб вони не бавилися з вогнем поблизу сільгоспугідь», – повідомляє Кременецький районний відділ ДСНС України.

Додамо, через людську необачність на Тернопільщині ледь не щодня виникають пожежі. Ситуацію ускладнюють погодні умови, що сприяють поширенню вогню.

Софія Романська