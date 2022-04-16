У боях біля Попасної Донецької області загинув військовий з Тернопільщини Роман Леськів.

Про це повідомив секретар Озернянської сільської ради Назар Романів.

“Озерна в скорботі. За Україну, за нашу рідну землю, загинув справжній воїн, герой Роман Леськів.

Йому назавжди буде рівно 30 років. Позивний – друг Ромбік.

Він виріс у нашому селі, тут навчався в школі. В 2014-му, маючи неповних 22 роки, пішов добровольцем у батальйон «Айдар». А згодом поповнив лави Збройних Сил України. Служив серед королівських піхотинців у 24-ій ОМБр імені короля Данила Галицького.

У ніч на 12 квітня наші захисники зійшлися в бій з ордою біля Попасної. Вивозячи поранених, Роман потрапив під ворожий артилерійський обстріл. Він врятував не одне життя побратимів. Виконуючи бойове завдання, себе вберегти не встиг.

Завтра приблизно в 11.00 в Озерну привезуть тіло Героя. (Час може змінитися; вразі зміни, додатково повідомлю).

Панахида в суботу ввечері в 19.00. Похорон і проводжання в останню путь в неділю в 14.00.

Громадо, зустріньте завтра справжнього нащадка козаків. Його везтимуть з Тернополя. Схиліть голови, вклоніться перед ним. Кожен чи біля свого дому, чи в центрі села, чи на рідній вулиці.

Щиро співчуваю рідним, близьким, друзям Романа Леськіва. Велика шана і повага батькам.

Вічна пам’ять герою! Герої не вмирають!“