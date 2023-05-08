Житель Слов’янська Віктор Разживін після повномасштабного вторгнення вивіз зі свого міста в Тернопіль цілу українську книгарню. Це – 25 тисяч книжок.

Віктор Разживін – кандидат з філологічних наук, викладач Донбаського державного університету. В інтерв’ю Суспільному він розповів, що на початку повномасштабної війни для нього це було єдине правильне рішення.

Як змінився Слов’янськ за час війни?

Кардинально змінився. На березневому мітингу до роковин Шевченка 2014 року було майже пів сотні людей. А на перше святкування Незалежності після звільнення 5 липня того ж року зібралося понад 3 тисячі. П’ятдесят і три тисячі – це дуже суттєво для невеликого міста. Окупація зараз із того, що ми бачимо, жорстка і враження таке, що тоді вони сумнівалися, чи вони прийшли надовго, чи ні, а зараз вони в цьому не сумніваються.

У 2017 році ви відкрили українську книгарню. Чи був ризик, що російськомовне населення може не захотіти читати твори українською мовою?

Слов’янськ – це Слобідська Україна, він суттєво відрізняється від інших донбаських міст. Наприклад, в Слов’янську виходила україномовна газета ще за радянських часів, вона називалася “Комуніст”, потім – “Вісті”, мала 32 тисячі підписників. Російською мовою вона почала виходити в часи незалежної України. Прийшов молодий редактор, вирішив, що так буде краще, але тираж з 32 тисяч впав до шести тисяч. Ми коли говорили про відкриття книгарні – ризик був, думалося так: або спраглий до української книги візьметься і буде читати все українською, або взагалі сюди ніхто не прийде. Життя показало, що ідеалізованого варіанту не буває. Попит був, люди приходили, вибирали твори, їздили з сусідніх міст, ми були єдиним містом в Донецькій області, в якому існувала українська книгарня.

“Щоби врятувати книжки, я зробив усе, що міг”

Торік 24 лютого почалася повномасштабна війна. Які у вас були думки?

Як не дивно, я зустрів цей день спокійно. Мені здається, що центральна Україна цей жах пережила катастрофічніше, як апокаліпсис. У нас було спокійніше. Чому? Очевидно, люди були вже більше готові до того, що бойові дії можуть початися.

Коли ви зрозуміли, що потрібно їхати?

Десь у березні, коли стало зрозуміло, що бої точаться близько. В нас була книгарня українських книжок. Залишити їх – це залишити готовий пропагандистський матеріал, навколо цього можна будувати безліч сюжетів.

и вивезли всі книги, які були в книгарні? Скільки потрібно було автівок для цього?

Книги вивезли всі, не залишили нічого, важко було зібрати людей, бо більшість уже виїхала з міста, виїхали друзі, знайомі. Знайти тих, хто може прийти, допомогти завантажити було складно. Транспорт не рухався, потрібно було ще добратися до місця. Книгарня розташована в центрі міста, а населення в основному проживає в спальних районах. Потім, коли зібралися, потрібно було акуратно спакувати книги. Їх не можна везти насипом, але зробили все так, як треба. Вивезли на центральний склад у Києві.

Яке у вас було відчуття, коли ви врятували книги?

Відчуття того, що я зробив все, що зміг. На той момент це було єдино правильне рішення. Я не сумніваюся в тому, що воно було прийнято розумно, правильно. Книжки – це товар сучасний. Якщо вони лежать десь на складах, не продаються, то це їм шкодить. Бо будь-якого нормального читача завжди цікавить новинка. Те, що виходить сьогодні. А те, що виходило рік, два, три, чотири тому – це вже певний застарілий матеріал.

“Зі собою взяв би Ремарка, Шкляра, Володимира Лиса”

Якби тоді у вас не було можливості вивезти 25 000 книг, а лише, для прикладу, три, що це були б за книги?

Я все одно намагався б себе навантажити стільки, скільки підняв би. Взяв би Ремарка, мій улюблений автор. “Чорний ворон” і “Залишенець” Шкляра і захопив би точно “Століття Якова” Володимира Лиса. Перший варіант – це про українця, який не скорився і загинув, а другий варіант – про українця, який вижив. Є така книжка “Маленька Паризька книгарня”, її герой Жан Одинак – власник книжкової баржі “Літературна аптека”, він точно знає, як вилікувати почуття, що не вважаються захворюваннями й не діагностуються лікарями. Адже він читач душ, тож кожному покупцеві добирає книги, що вилікують людський смуток, тугу чи зневіру.

Що порадите прочитати зараз людям, які якраз відчувають смуток, тугу чи зневіру?

Якщо з лікувальною метою, то запропонував би щось радикальне, тобто, щось таке, що зовсім не стосується заспокоєння. Порадив би Кешелю “Родаки”, хороший закарпатський автор. Книжка написана колоритною мовою. Є діалектні слова, але читаються на одному подиху. Візьміть, посмійтеся, відпочиньте. Повинен смуток пройти.

“Основні твори про російсько-українську війну ще не написані”

Чи часто читаєте про російсько-українську війну?

Таких книжок направду багато. Є спогади учасників, які зараз у великій кількості публікують. Є художній погляд. Думаю, головні книжки про цей період ще не написані. Автори говорять про локальні події. Після 2014 року найбільш яскравий спогад для мене – це Євген Положій “Іловайськ”. Цікава, серйозна книга, в якій були описані події того 2014 року. Якщо про сьогоднішню війну, то є багато творів, які пишуть письменники-комбатанти. Для мене особисто, мабуть, найбільш вразливий твір про війну, це твір, який автор назвав антивоєнним романом. Я говорю про твір Віталія Запеки “Цуцик”. Маркус цікавий, Сайгон оригінальний. У земляка вашого Олександра Вільчинського теж є роман про війну. Коли війна ще не закінчилася, опис подій ще є йде локальний, він не підіймається до узагальнень.

Що б ви порекомендували людям, які лише зараз відкривають для себе українську книжку?

Відповідати на такі запитання складно. Я довгий час працював у магазині. Перше, що покупці запитують: що ви порекомендуєте? Я можу порекомендувати собі чи знайомому, чиї смаки знаю. Порекомендувати книжку на загал, яка б задовольнила всіх, складно. Таку книжку ще пишуть. Я б класику зараз трошки залишив. З класики важко починати читання для себе, тут ближче сучасники. Якщо людина середнього віку або старшого, але зараз прийшла до читання української літератури, рекомендую почитати Дімарова. Це розмова про глибину авторського мислення й авторського бачення. Якщо говорити про сучасних письменників, то працює багато, яких можна вважати серйозними авторами: Андрухович, Забужко, Жадан. Якщо поезія, то як без Ліни Костенко? Якщо говорити про сьогодення – то читайте будь-яку книжку.

Чому в нас люди мало читають? Тому що вони читають, коли їм захочеться. Зазвичай людині хочеться піти на фільм, відпочити, подивитися телебачення, зустрітися з ким-небудь, піти на побачення, сходити в кафе. Бажання прочитати щось відсовується все далі й далі. В мене був знайомий, який займався технічними науками й художню літературу не читав. Ми друзі, він до мене звертається й питає: ти мені скажи, як ти читаєш? Я кажу, зробімо так. Читай щодня по 15 хвилин, але в обов’язковому порядку, більше не треба. Він за два тижні говорить мені: “Я в шоку, бо прочитав за два тижні три книжки, ніколи не думав, що так можна”. Можна, якщо зробити цей процес постійним.

Це рецепт читання від Віктора Разживіна?

Так. Рекомендую.