Урочистості з нагоди Дня рятівника відбулися в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області 21 вересня.

Привітати та подякувати за роботу працівникам Служби порятунку прийшли представники влади, почесні гості. Участь у святкуванні взяли співробітники, ветерани та пенсіонери пожежно-рятувальної служби. Багато рятувальників цього дня отримали службові підвищення, медалі, почесні грамоти, нагрудні знаки. На завершення урочистостей медаль і подарунок отримав також особливий працівник відомства.

– У пожежно-рятувальній службі Тернопільської області близько 10 років діяла позаштатна кінологічна пошуково-рятувальна група, – розповіла ведуча заходу. – У 2020 році у складі аварійно-рятувального загону створено штатний кінологічний підрозділ. Лабрадор-ретривер Бім був першим собакою-рятувальником в наших лавах. У 2013 році він став наймолодшим учасником чемпіонату світу у Нідерландах, де у свої два роки гідно представив Україну на міжнародному рівні. А в нелегкий для нашої країни час чотирилапий рятувальнику разом зі своїм провідником попрацював у зоні АТО. У 2017 році Бім підтвердив свою кваліфікацію рятувально-пошукового собаки у Мюнхені в рамках співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва. Він міг відшукати потерпілого в найекстремальніших умовах, у руїнах на чотириметровій глибині та відчути людину, котра знаходиться від нього на висоті до двох метрів. Впродовж службової кар’єри Бім не раз продемонстрував свої здібності у пошуково-рятувальних операціях на відкритій території та у техногенних завалах, під час яких врятував 19 людських життів. Сьогодні ми урочисто дякуємо нашому другові за службу та проводжаємо на заслужений відпочинок.

Фото зі сторінки управління ДСНС у фейсбуці