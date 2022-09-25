Вірменія – Україна – 0:5

Оті непогані (відносно) враження передусім стосуються дій збірної України в атаці. Команда, як відомо, грає так, як їй це дозволяє робити суперник, і слід визнати, що гостинні господарі стадіону в Єревані дали збірній України практично необмежену можливість грати так, як вона вміє і як їй подобається. Взагалі, принцип “Ми даємо грати вам, а ви, будьте ласкаві, дайте щось показати й нам”, здається, притаманний вірменському футболу споконвіку. Наші футболісти, слід сказати, дотрималися його і, забивши п’ять голів, більшість з яких – після майже зразково-показових комбінацій і за мінімального опору з боку суперників (відзначилися Тимчик, Зубков, Ігнатенко та двічі – Довбик), не раз пропускали на ударні позиції форвардів і хавбеків господарів. І якби останні були трохи майстернішими, холоднокровнішими і дбайливіше ставилися до нагод, які їм надавали суперники, підсумковий рахунок міг і не бути таким приємним для нашого ока. Перемога, скажімо так, втішна, але можна безпомилково передбачити, що наступний матч 27 вересня з Шотландією в Кракові не пройде в такому режимі “тренування з підвищеною відповідальністю”. Для того, щоб посісти у групі перше місце, нам потрібно небагато – перемогти. Оте перше місце не лише дає право виступати в наступному турнірі Ліги націй в елітній лізі А, а й бути поміщеними під час жеребкування кваліфікації до Євро-2024 в другий кошик, що дає певні переваги з точки зору можливих суперників. Боротися, як бачимо, є за що. Але – саме боротися, а не просто бути присутніми на полі, як це було в сумної пам’яті недавньому матчі в Глазго…

Тим часом УЄФА затвердив процедуру жеребкування Євро-2024, яке відбудеться 9 жовтня. Союз підтвердив, що збірна Росії через вторгнення РФ в Україну залишається поза світовим футболом і не братиме участі у відборі. А ось збірна Білорусі допущена до нього, проте збірні України та Білорусі будуть розведені і не зможуть потрапити до однієї групи. Крім того, УЄФА розводитиме збірні Вірменії та Азербайджану, Гібралтару та Іспанії, Косова та Боснії і Косова та Сербії.