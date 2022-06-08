Мистецький проект «Стожари» презентували у Тернопільському обласному художньому музеї. Його автори – вихованці та викладачі Центру дитячої та юнацької творчості міста Бережани.

Цей проект поєднує у собі виступ зразкового молодіжного театру «Взори» та один із видів народно-декоративного мистецтва- витинанку.

Для свого проекту у бережанському Центрі дитячої та юнацької творчості вирішили створити витинанки-панно. Усього їх є сім, стільки ж скільки основних зірок у сузір’ї «Стожари»: «Україна», «Небесна сотня», «Бережанська Берегиня», «Зелені свята», «Чорнобильська трагедія», «Коляда», «Рутенія».

– Кожна представлена робота відображає образ жінки, яка має свої риси обличчя та певний фон, – розповіла Віта Білоус, керівниця гуртка «Етномайстерня». – Наприклад, «Рутенія» має вінок із колосків. У цій витинанці також є рушник, на якому показано весь процес виготовлення хліба: від поля до столу. Є також на ній бджілка. У серпні є декілька Спасів, в тому числі медовий і яблучний. У кожній роботі зашифровано багато інформації. Перед створенням витинанок ми продумували кожен образ та підбирали відповідні символи. Цікава також «Бережанська Берегиня». Вона «одягнена» в однострій Бережанщини: сорочка, спідниця, фартух. Обрамляє її орнамент із рушника моєї бабусі. Є тут кульбаби, маки, чорнобривці і пташки, що символізують мир і кохання.

Витинанка, як відзначила провідний науковий працівник художнього музею Оксана Мацьків, – один із видів українського народно-декоративного мистецтва. Історія її виникнення сягає Китаю періоду 7- 12 століття, із винайденням і розповсюдженням паперу. В Україну це мистецтво прийшло у середині 19 століття. Орнаментальні та сюжетні прикраси житла, силуетно та ажурно витяті, вирізані ножем, ножицями або вирвані руками, використовували як оздобу для стін, вікон, печей.

Виставка панно-витинанок у художньому музеї діятиме до 21 липня.

Фото зі сторінки музею у фейсбуці



