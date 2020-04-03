У ніч з 30 на 31 березня депутати Верховної Ради України у другому читанні підтримали законопроєкт про відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення.

За відповідне рішення проголосували 259 народних обранців.

На думку депутата Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Василя Чашки, таке нічне голосування нардепів – грабіж України.

– Ситуація, яка трапилася у Верховній Раді під покровом ночі, – не що інше, як тотальний грабіж Української держави. В тій редакції закону, за яку проголосували у другому читанні, ми побачили безліч цікавих нюансів, які суперечать обіцянкам президента Зеленського. Землю може викупляти банк, а ми знаємо, що величезна частина банків, акцій фінансових установ в Україні належить не українцям. Мене дуже розчарувала ціна за один гектар землі – приблизно 1500 доларів. Наприклад, в Нідерландах ціна за один гектар землі становить орієнтовно 8 тисяч доларів. Виходить, що дорогоцінний український чорнозем буде продаватися за безцінь. «Свобода» завжди наголошувала, що люди можуть продавати землю, але тільки державному земельному банку. Повинна бути окрема інституція в державі, яка буде контролювати обіг земель сільськогосподарського призначення, – зазначив Василь Чашка.

Свободівець наголосив на тому, що відкриття ринку землі в Україні не було вимогою Міжнародного валютного фонду. Василь Чашка вважає, що влада вводить людей в оману, прикриваючись цим фактом.

– Закон, який прийняла «зе-команда» під приводом нібито основної вимоги МВФ, є тотальним грабежем нашої держави. Перед голосуванням я відвідав сайт МВФ. Там не було вказано чіткої умови – щоб в Україні проголосували за закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. Подібну ситуацію ми спостерігали за каденції Петра Порошенка. Тоді влада заявляла, що підняття тарифів на газ було вимогою для отримання додаткового траншу від МВФ. Жодних таких умов не було. Це – чергова маніпуляція та введення людей в оману. Мені дуже прикро, що представники «Європейської солідарності», які позиціонували себе у ВРУ опозиційною політичною силою, потиснули руки «слугам» і також проголосували за цю редакцію закону. Припускаю, що Порошенко і Зеленський просто домовилися про закриття всіх кримінальних проваджень по відношенню до Петра Олексійовича в обмін на голосування за землі сільськогосподарського призначення. Я не можу зрозуміти такої раптової зміни позиції за один вечір. Представники «Європейської солідарності» неодноразово приїжджали з нами на акції протесту до Києва, тому мені хочеться почути публічне звернення голови фракції в Тернопільській обласній раді Степана Барни. Я вважаю, що це не є державницька позиція. Конкретна зміна свого політичного курсу буквально за один вечір – неприпустима. ВО «Свобода» дотримується своєї програми ще з 1991 року, бо ми є послідовними українськими націоналістами, – додав Василь Чашка.