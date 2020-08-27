Через власну безпечність потерпіла від рук злодія жителька вулиці Київська, що в обласному центрі.

Жінка прийшла додому, але двері на замок не зачинила. І як наслідок – з сумки щез гаманець з трьома тисячами гривень. Про злочин вона одразу повідомила на лінію “102”.

Ще однією жертвою крадія став житель з вулиці Клима Савури. Невідомий, увійшовши в квартиру, забрав п’ятсот гривень та втік.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів працівники поліції вийшли на слід підозрюваного. Це – раніше судимий тернополянин. Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

В усіх випадках “працював” за однією схемою: обходив багатоповерхівки та намагався знайти відчинені помешкання. Якщо такі траплялися, заходив до середини і забирав усе, що потрапляло в поле зору.

У скоєному чоловік зізнався. Йому інкримінують статтю 185 частини 2 та 3 ККУ, повідомляють у поліції.