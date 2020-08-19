Вийшли на слід зловмисника співробітники карного розшуку Тернопільського відділу поліції. Причетним до крадіжок виявився 24-річний уродженець Вінницької області.

До співробітників Тернопільського відділу поліції почали надходити повідомлення про крадіжки майна з кімнат гуртожитків. У всіх випадках невідомий проникав до приміщень, підбираючи ключі до вхідних дверей. Звідти виносив техніку, ноутбуки та інші цінні речі. Суми збитків були різні: одні потерпілі оцінювали втрачене у 500 гривень, інші – у понад 10 тисяч гривень.

Як розповів заступник начальника Тернопільського відділу поліції Сергій Гатанюк, в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 24-річний уродженець Вінницької області. Він вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Його підозрюють у п’яти фактах таємного викрадення чужого майна з кімнат гуртожитків. Поліцейські також продовжують перевіряти чоловіка на причетність до вчинення інших протиправних діянь.

Речові докази зловмисник збував у ломбард.

Триває досудове розслідування. Дії уродженця Вінниччини слідчі кваліфікують за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі.